Invitan al Reciclón Xalapa, el próximo 12 de marzo

La directora general de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Brenda Joan Soto, dio a conocer que el próximo sábado 12 de marzo se llevará a cabo el Reciclón Xalapa, en el cual estarán recibiendo diferentes residuos tanto del tipo sólidos urbanos como de manejo especial.En entrevista, indicó que la actividad está siendo organizada en coordinación con la Universidad Veracruzana (UV) y el Ayuntamiento de Xalapa y se prevé realizar en la explanada del Teatro del Estado."Allí estaremos recibiendo diferentes residuos y se realiza en coordinación con la Universidad Veracruzana (UV) y el Ayuntamiento de Xalapa y estaremos recibiendo residuos de manejo especial como son pilas, aceite usado de cocina, llantas y residuos electrónicos; también vamos a estar recibiendo papel, cartón, envases multicapa como los de leche, vidrio, colillas de cigarros, radiografías, medicamento caducados, entre otros", manifestó.Joan Soto detalló que en la actividad habrá diferentes empresas recicladoras que se encargarán de darle la disposición final adecuada a los desechos que entregue la ciudadanía, pues cuentan con todos los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.Además, dijo que el objetivo es que estos desechos peligrosos para los ecosistemas no vayan a parar a los rellenos sanitarias, cuyos lixiviados podrían contaminar los cuerpos de agua."Ellos son los que se encargan de darles la dispocisión final, lo que nosotros queremos es que esos residuos de manejo especial no lleguen a los rellenos sanitarios porque al final éstos generan lixiviados que van a dar a los ríos y cuerpos de agua y contaminan, un litro de aceite contamina como no tienen una idea", puntualizó la funcionaria de la SEDEMA.Enumero que éste será el primer Reciclón de tres que se tienen previstos en Xalapa durante el 2022, además de un total de nueve en toda la Entidad Veracruzana; y expuso que quienes acudan a entregar sus desechos el próximo 12 de marzo, se les dará una planta donada por la Alcaldía."Queremos darle una identidad que sea conocida año con año, vamos a iniciar ahorita con Xalapa como municipio sede, lo que quiere decir que estamos invitando a otros municipios aledaños a que ellos también contribuyan a traer sus residuos", mencionó.Dijo esperar que la participación ciudadana en esta actividad sea importante como lo ha sido en anteriores años, por lo que invitó a los xalapeños y habitantes de la región a acudir ese día al Teatro del Estado y contribuir a tener un ambiente libre de desechos contaminantes."Cada vehículo que trae la empresa, por ejemplo el de llantas, es de 10 toneladas y lo que esperamos es que se cumpla al menos llenar todos los espacios y que la gente contribuya, que se vea la participación ciudadana, al final estos residuos van a ir al lugar correcto donde pueden ir a la economía circular", enfatizó.En ese sentido, detalló que hay dispositivos como los celulares y televisores que contienen una "tarjeta madre" con muchos metales que ante su manejo inadecuado pueden generar grave contaminación."El reciclaje de electrónicos es un poco más complicado por eso le pedimos a la ciudadanía que ahorita que es el Reciclón, puedan llevar todo lo que tienen, televisiones, celulares que ya no estén en uso, porque ésos son volúmenes mayores, no tenemos como tal donde acopiarlos y el 12 de marzo los vamos a estar recibiendo desde las 9:00 y a las 15:00 horas", abundó.