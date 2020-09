IPAX abusa con su personal, denuncian trabajadores

Trabajadores del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) denunciaron arbitrariedades dentro de la corporación, despidos injustificados, nula atención para personas vulnerables a COVID-19 y movimiento de empleados sin aviso.



El representante jurídico de los afectados, David Herrera González, explicó el caso de Dulce María Álvarez Sánchez, empleada administrativa de la comandancia de Cardel, quien tiene 83 años y la están obligando a cubrir toda la jornada laboral a pesar de ser vulnerable ante la pandemia.



"Hay terribles represalias en contra de ellos. Estamos aquí a petición de la señora dulcD, tiene 83 años y no puede trabajar cuando hubo un acuerdo donde se establecieron medidas preventivas para las personas que pudieran ser contagiadas por el virus".



Comentó que Álvarez Sánchez solicitó al IPAX la reducción de su horario de trabajo, mismo que le fue negado.



"Ella sigue laborando, simplemente no puede ir a trabajar por su avanzada edad. ¿Cómo es posible que la tengan trabajando?"



Apuntó que son aproximadamente 15 empleados administrativos en estas condiciones de injusticias en el IPAX en la entidad, por lo que urgió atención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Carolina Hernández, también de la comandancia de Cardel, aseguró que le fue notificado un cambio de categoría hasta Tuxpan sin previo aviso y con una disminución de sueldo.



"Yo necesitaba un poco más de sueldo por irme hasta Tuxpan, yo sentí que era un castigo. Me disminuyeron el sueldo y no nos avisaron del cambio. Esto pasa en todas las comandancias, te cambian de dónde radicas a un lugar más lejos sin contar antigüedad ni nada. Esto lo hacen para acomodar gente", concluyó.