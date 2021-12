IPE reabriría en febrero la Estancia Garnica, en Xalapa

Sería en febrero cuando se inaugure la Estancia Garnica, espacio de recreación que se encuentra remodelando el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con el propósito de brindar a sus derechohabientes jubilados y pensionados un lugar digno para disfrutar de su vejez.En ese sentido, su directora General, Daniela Griego Ceballos, detalló que el lugar contará con un pequeño cine, sala de juegos y un gimnasio, por lo que ya que se están concluyendo los trabajos de mantenimiento que le hacían falta tras diez años de estar en poder de las fuerzas armadas y posteriormente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).“Es recurso del propio instituto de pensiones que destinó el consejo directivo, traemos una inversión de un poco más de 4 millones y medio de solo el mantenimiento, pintura, impermeabilización, se adecuaron las habitaciones que tiene, pero también los espacios que van a ser para la recreación, un espacio para gimnasio, un espacio para un pequeño cine, para salas de juego.Griego Ceballos destacó que la Estancia Garnica se sumará a las dos casas de día que construyó la Alcaldía de Xalapa, para el disfrute de las personas adultas mayores que viven en la Capital y que hasta ahora no tenían espacios de este tipo.“Estaremos abriendo Garnica en próximos meses, con esta idea de la atención a un sector de la población que no se le había dado la atención necesaria, ni la que merecen, con una visión de respeto a los derechos y un trato digno”, indicó en entrevista.Aunque el objetivo es que este lugar, propiedad del IPE, sea sólo para derechohabientes, se sigue discutiendo la posibilidad de abrirlo a los no cotizantes."Se está componiendo el camino de acceso que es un tema que nos han pedido los pensiones, entonces va a quedar una instalación muy digna y muy acorde para Xalapa”, reiteró al enumerar que, en la capital, el Instituto tiene poco más de 10 mil pensionados."Es un público que además está muy atento y motivado con la próxima apertura, además de que ha sido una demanda de las organizaciones tanto de pensionados como sindicales, para que se abra y sea para los propios pensionados", aseguró.Finalmente, expresó que se está pensando en la posibilidad de una membresía para los derechohabientes, pero aclaró que los servicios que ofrezca serán gratuitos y fondeados con el presupuesto del Instituto.