IPE rehabilitaría sala de cine del Hotel Xalapa y la Estancia Garnica en 2021

La directora General del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, adelantó que para el 2021 planean la rehabilitación de la sala de cine Claudio Estrada del Hotel Xalapa y de la Estancia Garnica.



Durante entrevista, luego de recorrido en las instalaciones del Hotel Xalapa, donde estuvo acompañada por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y parte del Consejo Directivo, dijo que detallan los planes que se tienen en el organismo para el siguiente año, destacando el continuar realizando mejoras a dicho hotel y otros espacios que tienen años sin utilizarse.



“Estamos platicando con el gobernador los planes para el 2021, la posibilidad de seguir rehabilitando el Hotel Xalapa y algunos espacios que desde hace años no se ocupan como es la sala de cine en Claudio Estrada (…). Nos decían los propios trabajadores que tiene aproximadamente 20 años que no se abre. Planteábamos con el gobernador la posibilidad de hacer alguna rehabilitación para el próximo año”, expresó.



Griego Ceballos expuso que están haciendo el estudio técnico correspondiente para que pueda ocuparse nuevamente y dar servicio, ya sea como cine, para oficinas o para alguna otra dependencia que necesite espacios en renta.



En este sentido, recordó que este año rehabilitaron algunos de sus edificios como el Victoria e Ignacio la Llave en Xalapa, lo que se consideró como una estrategia fuerte del IPE, logrando que ahora esos espacios ya estén rentados.



“Entonces vamos a seguir el 2021 con la autorización del Consejo Directivo y el visto bueno al gobernador en este trabajo de rehabilitación. Ahora pensando en el cine, en el Hotel Xalapa”, reiteró.



De igual modo, Daniela Griego detalló que además realizan el costeo respectivo para saber cuánto presupuesto tendrán que destinar para estos trabajos de mejora de la sala Claudio Estrada, puesto que el objetivo es que el próximo año puede estar en funciones, aunque insistió que no necesariamente tendría que ser un cine.



“Estamos viendo cuál sería la vocación más indicada pensando también en condiciones de pandemia y la demanda de algunas dependencias por tener espacios, ya sea para oficina, para bodega o para alguna sala de usos múltiples”.



La directora General del Instituto de Pensiones del Estado mencionó que en la plática con el titular del Ejecutivo también se tocó la posibilidad de reacondicionar la Estancia Garnica el próximo año el 2021.



“Que podamos rehabilitarla y ponerla nuevamente a disposición de nuestros derechohabientes y nuestros pensionados”, sostuvo.