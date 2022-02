Irán a la cárcel por abusar del poder, advierte Dante Delgado al Gobierno Estatal

Desde la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno, el senador por Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, advirtió que el abuso de poder “tiene consecuencias” pero tarde o temprano todos los actuales funcionarios que han atentado contra la libertad de inocentes en Veracruz tendrán que pagar.“El abuso de poder tiene consecuencias; tarde o temprano termina la impunidad. Todos los funcionarios que han atentado contra la libertad de inocentes tendrán que pagar por sus actos criminales. Irán a prisión y entonces entenderán el terrible daño que le han causado a miles de veracruzanos inocentes”.“Aunque habrá y es importante destacarlo, una sola diferencia: que ellos sí son culpables y pagarán con creces el terrible daño que le han causado a Veracruz y a su gente”, aseguró.Delgado Rannauro acusó que existe “soberbia e intransigencia” en el Gobierno de Cuitláhuac García, con la protección del Gobierno Federal, por ello la opción es iniciar el “Movimiento por la Justicia”.“Si la autoridad viola nuestros derechos, si nos niega la justicia y amenaza nuestra libertad, no tendremos otra alternativa que luchar por defendernos. Estamos aquí, veracruzanas y veracruzanos comprometidos con el presente”, dijo en su discurso.El Senador inició su posicionamiento con la lista de políticos detenidos por este delito y aseguró que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel “N”, fue encarcelado por órdenes de Cuitláhuac García Jiménez, a pesar de ser inocente. También hizo referencia a las detenciones de la excomisionada del IVAI, Yolli “N”; y del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, entre otros.Sostuvo que el delito fue creado por el Gobernador, aprobado por un Congreso servil y ejecutado por jueces locales que actúan por consigna, con acciones abusivas que afectan la dignidad de las personas y que representan un atentado a la libertad, a la justicia, a la presunción de inocencia y a los derechos humanos.“José Manuel es inocente y fue encarcelado por órdenes del Gobernador de Veracruz. También están encarcelados Yolli, Omar, Adriana, Rogelio, Cristal, Miguel, Verónica, Tito, Facundo, Luz, Sergio. Y no son los únicos. Mil 300 personas están privadas de la libertad injustamente, sin pruebas, sin juicio, sin sentencia”.“Mil 33 vidas han sido truncadas, mil 33 familias están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes. Todo porque un Gobierno autoritario elaboró y logró la aprobación del delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva, que no es otra cosa que un instrumento de represión, un medio para encarcelar inocentes y mantenerlos presos injustamente”, agregó.El Senador, que encabezó la presidencia de la extinta Comisión Especial para investigar las posibles violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, añadió que no hay nada más bajo y ruin que violentar la libertad de las personas y auguró que las autoridades que han permitido el encarcelamiento de inocentes irán a prisión.