Iremos a fondo en observaciones señaladas a la Policía de Xalapa: Regidor

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, afirmó que en la revisión de la entrega-recepción se irán "a fondo" en el análisis de la documentación y las observaciones detectadas por la Contraloría Municipal de la administración pasada y las que surjan de este proceso en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.Y es que ante las irregularidades encontradas en esta área en torno a los salarios de los uniformados, la falta de mantenimiento a las patrullas, la compra de un arco vial que no se puede utilizar y el llenado inadecuado de los expedientes de los elementos que integran la corporación policiaca; el Edil dijo que es su obligación actuar de esa manera, porque de lo contrario caerían en omisión y esto podría acarrearles una responsabilidad."Es nuestro compromiso y nuestra obligación. Si nosotros omitimos podemos tener responsabilidad por la omisión. Entonces por supuesto que le vamos a dar continuidad a las observaciones que hizo la Contraloría Municipal en la anterior administración, como a cualquiera otra situación que pudiera estar saliendo ahorita en el proceso de entrega-recepción", manifestó.Recordó que él y sus homólogos aprobaron recientemente un acuerdo de Cabildo en el que autorizaron al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y a la síndica única, Cecilia Coronel Brizio, a contratar un despacho que revise, analice y verifique la documentación que se integra con motivo de la entrega-recepción 2018-2021."Nos vamos a ir a fondo, a deslindar responsabilidades. No vamos a hacer omisos en ninguna de estas situaciones. Vamos a tratar de dignificar a los policías municipales (...) El Alcalde me dio la buena noticia de que ya se van a mandar a componer todos los vehículos que están descompuestos, que son más de 40, que estaban ahí echándose a perder", comentó Fernández Carrión.Aseguró que ahora se cuenta como "un muy buen Director de la Policía" (Miguel Valdez Ramírez), quien es Capitán de Corbeta y un marino "muy especializado"."Y muy aparte de eso, le vamos a dar seguimiento a todas las observaciones que ya había y las que se detecten (...) Tenemos pleno conocimiento de las observaciones, obviamente es un trabajo que está haciendo la Contraloría. Pero lo que sí puedo asegurar es que no vamos a hacer omisos porque es responsabilidad también para nosotros", reiteró el integrante de la Comuna Xalapeña.Añadió que ya acudió a las instalaciones de la corporación de seguridad municipal, en las que se están tratando de llevar a cabo algunas acciones "con lo poco que se tiene pero sí se encontraron varios temitas, deficiencias que se están componiendo y por supuesto el compromiso de nosotros es dignificar al policía".