Irresponsable promover regreso a clases presenciales, dice Unión de Padres de Familia

Para la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) no es conveniente regresar a clases presenciales “porque no hay las condiciones sanitarias necesarias ni las vacunas para todos los maestros, niños y padres de familia”, advirtió Ignacio Guadarrama Ramírez, consejero nacional de esta asociación civil en esta capital.



En entrevista, el representante de los padres de familia consideró como una irresponsabilidad lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de retornar a las clases presenciales en el presente mes y esto lo ha manifestado el dirigente nacional de la UNPF, Leonardo García Camarena, de manera oficial a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



“La Unión Nacional de Padres de Familia se opone a que regresen a clases (presenciales) no porque no queramos, sino porque realmente las condiciones son peligrosas y no se garantiza la salud de los alumnos ni de la comunidad educativa, entonces no es recomendable”, añadió.



Expresó que, si el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá decirlo, pero ya se envió un oficio de manera formal a la SEP en el que se señala que es “una cosa irresponsable el que se promueva el regreso a clases”.



Consideró que lo señalado por el titular del Ejecutivo Federal son “aseveraciones y opiniones” irresponsables” de parte de él, porque el responsable de la política sanitaria anticovid, Hugo López Gatell ha hecho muchas cosas irresponsables, incluso ha padecido COVID y ha salido a la calle sin cubrebocas, no tiene las precauciones debidas, entonces adolece mucho su punto de vista en el manejo de la pandemia, siendo totalmente irresponsable todo el equipo que participa en esto.



Insistió que la UNPF se oponga nada más por oponerse, “es que no vemos garantías de salud para la comunidad educativa, sería un grave error hacerlo ahorita; primero ellos se negaban a retornar a clases presenciales y ahora que en abril habría que hacerlo”.



“No es conveniente, las condiciones no son favorables. Yo creo sería a fines de año hacerlo, porque ahorita no es conveniente retomar las clases, se daría un contagiadero y de darse, la responsabilidad recaerá en las autoridades, pero nosotros no consideramos conveniente el regreso a clases”, apuntó.



Finalmente, reiteró que el riesgo de contagiarse de todos los alumnos es latente, por lo que se debe esperar un poco más, como ocurre en otros países que han ordenado de nueva cuenta el confinamiento, porque la pandemia ha retornado más fuerte, incluso las cepas han variado, hay variantes de las cepas de COVID, por lo que no es conveniente regresar a clases, hay que esperar y guardar la sana distancia y las precauciones sanitarias correspondientes y no hacer declaraciones irresponsables por el periodo que se vive actualmente, concluyó.