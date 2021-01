Irrumpen cocinas “negras” o informales en Orizaba por pandemia, señala CANIRAC

Las denominadas "cocinas oscuras", que operan en la ilegalidad, están impactando en gran medida a los restaurantes establecidos que cumplen con todos los compromisos exigidos por la formalidad.



En entrevista el integrante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), David Castañeda Roldán, dijo que la pandemia ha golpeado al sector y ahora estas son un problema más.



"Está situación de la pandemia provocó el aumento del comercio informal. Incrementó mucho, en un 80 por ciento. Se les llaman cocinas negras, estas no están dentro de la normatividad, no pagan impuestos, no tiene locales establecidos como tal, no dan de alta a sus trabajadores en el Seguro Social".



Añadió que se convierten en un enemigo más al que tiene que enfrentar, además de la cuesta de enero, aumento en el costo de la materia prima, del gas, por citar.

"Sí es una competencia desleal, toda la comunicación es a través del Facebook, por eso vemos sombrío el panorama".



El empresario apuntó que esperan que este año sea mejor, aunque el pasado ya provocó que se cerraran tres negocios de venta de comida ubicados en la Calle Oriente 6.