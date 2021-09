Irrumpieron bloqueo en Xalapa para atender “emergencia” y terminaron regañados

Un "falso" incendio en el edificio de oficinas ubicado en la esquina de las calles Lucio y Enríquez en el centro de Xalapa, movilizó a los Bomberos de Xalapa, así como a cuerpos de auxilio y rescate y elementos de la Policía Estatal y Municipal.



El percance provocó una confrontación entre personal de Protección Civil Municipal que acudía a atender el llamado y madres de desaparecidos que mantienen cerrado el Centro y que se molestaron porque fue cortada una lona con la imagen de sus hijos para que pasara la camioneta de los rescatistas.



Incluso, las activistas acusaron que el supuesto siniestro fue un “teatro” del Gobierno y personal municipal fue obligado a pedir disculpas públicas en el mismo sitio.



Fue alrededor de las 15:40 horas de este miércoles cuando elementos policiacos a bordo de patrullas arribaron al inmueble y subieron al segundo nivel, de donde salía un humo blanco, posteriormente lo hicieron los bomberos y paramédicos.



La entrada al edificio fue acordonada por los uniformados estatales, quienes esperaron hasta que se conociera el motivo de la humareda, para retirarse de la zona.



Tras 20 minutos de inspección por parte de los Bomberos, se descartó que se tratara un incendio, liberando nuevamente la entrada a la edificación; mientras la institución bancaria ubicada en la planta baja cerraba sus puertas por la conclusión del horario de atención a clientes.



"En una oficina al parecer nos reportaron un incendio, que de un despacho salía mucho humo, pero ya checamos y al parecer es una fumigación, no hubo incendio, sólo fue una fumigación", explicó el bombero Marcos García.



Estalla pleito



Al atender el incidente, elementos de Protección Civil Municipal irrumpieron las lonas y cintas con pancartas que madres habían colocado en su protesta de este día.



Está acción fue reprochada por las manifestantes, quienes decidieron "secuestrar" la camioneta e impedir que los conductores se la llevaran luego de descartar que hubiese ocurrido un incendio en el inmueble.



Las mujeres recriminaron al trabajador del Ayuntamiento por su actitud "grosera" y le prohibieron mover la unidad, hasta que se disculpara por romper las lonas que tenían armadas sobre el arroyo vehicular.



Según explicaron, uno de ellos cortó las cuerdas que sostenían la lona para que el vehículo pasara, lo que consideraron como una falta de respeto.



“Venía bien rápido, tiraron la lona, pasaron sobre ella, y casi arrollan a las persona (…) ya estaba Bomberos, ya estaba la ambulancia, no pasó nada, todo fue un teatro armado por el mismo Gobierno, (…) no vamos a permitir que nos falten el respeto”, dijo una de las madres.



Posteriormente, tras los reclamos, anunciaron que el trabajador señalado se disculparía.



“Por insolente (...) le va a pedir a nuestros hijos, por su insolencia, para que se enseñe a respetar a los que no están”.



Así, ante reporteros y las activistas, el trabajador se pronunció:



“Ofrezco una disculpa pública a las personas afectadas por la situación que aconteció hace un momento, veníamos a una emergencia, aclaro; una disculpa a los familiares y a las personas que están presentes y no presentes aquí en estas imágenes, una disculpa para todos”.