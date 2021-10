Irrupción de mujeres en la vida pública construyó la paridad constitucional: Mónica Mendoza

Este miércoles será presentado el libro El camino de la paridad legislativa en el Congreso de Veracruz,obra escrita por la doctora Mónica Mendoza Madrigal, quien hace un recuento histórico de las mujeres que han sido diputadas locales en los 65 años que han transcurrido desde que Irene Bourell se convirtió en la primera legisladora en el Congreso de Veracruz.Se trata de un texto que no tiene precedente, ya que no existe ningún documento que contenga a la totalidad de estas mujeres, quienes han ocupado esta posición postuladas por sus partidos y con la representación de sus organizaciones, sectores, sindicatos, asociaciones y localidades, desde lo cual han ocupado una curul en el Poder Legislativo veracruzano.La paridad constitucional que hoy existe se construyó gracias a la incorporación de las mujeres que han irrumpido en los espacios públicos para ejercer desde ahí una representación política. Ese proceso se detonó luego de que en 1953 se aprobara el derecho al voto pero eso no significó una presencia progresiva y sostenida de mujeres, sino que fue lográndose gracias al impulso de reformas legales que allanaron el camino para que tuvieran una mayor presencia.De eso trata esta obra que busca primero revisar las condiciones que propiciaron la participación de las mujeres, revisando desde los inicios del México independiente hasta la Constitución de 1917 y a partir de ahí, los cimientos del sufragismo que se concretaron con el reconocimiento al derecho al voto; hasta el recuento de todas aquellas que han sido parte del Poder Legislativo veracruzano en un ejercicio inédito de nombrar para reconocer, porque el aporte de cada una es el que ha abierto el camino para que hoy haya más mujeres diputadas.El libro será digital y de distribución gratuita y estará al alcance del público a partir de su presentación que se llevará a cabo el miércoles 20, a las 11:00 horas y se realizará en forma híbrida, trasmitiéndose públicamente a través de las redes sociales del Congreso de Veracruz.Participarán en el programa de la presentación mujeres como la historiadora del centro INAH Veracruz, Fernanda Núñez Becerra; la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y ex diputada local Mireya Toto Gutiérrez; la ex diputada local Graciela Patricia Gómez Rodríguez; la académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM Karolina Gilas Mónika; la ex diputada federal Martha Tagle; la ex diputada federal Lorena Villavicencio; la diputada local Mónica Robles Barajas; y la ex Senadora Diva Hadamira Gastélum.