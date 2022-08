Isabel Inés Romero asegura que dejará Poder Judicial “bien y en orden”

El 30 de noviembre, Isabel Inés Romero Cruz se retirará como magistrada y presidenta del Poder Judicial, destacando que su legado serán las medidas de austeridad para años venideros.Tras casi 50 años de carrera judicial, sostuvo que se siente contenta de concluir la etapa para la que incluso el Congreso del Estado le dispensó el límite de edad.Añadió que, para el caso de los ahorros, las medidas continuarán y se harán palpables en el proyecto de presupuesto para 2023.“Estamos ahorrando al máximo, tenemos muchos ahorros. De verdad que el Poder Judicial no es como muchos hablan, estamos muy bien estamos trabajando en armonía con los magistrados, los consejeros.“Todos los entes del Poder Judicial estamos muy bien trabajando”, añadió, aseverando que “los golpeteos” complicaron el inicio de su gestión.Sin embargo, señaló que incluso de estos intentó obtener algo bueno.“A mí no me molesta que los demás hablen de mí, al contrario, les mando bendiciones a todos aquellos que se expresan mal de nosotros”, dijo.Enfatizó que deja un Poder Judicial “bien y en orden”, tras conocerse el año pasado que atravesaba un déficit financiero de más de 500 millones de pesos.