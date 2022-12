Ismael le pegaba a la bebé “porque no lo dejaba dormir”; sigue prófugo

La familia materna de la bebé de dos meses que se encuentra en terapia intensiva tras presuntamente ser golpeada por su padre, pide acceso a la Torre Pediátrica para conocer del estado en que se encuentra, dado que la madre de la menor no ha sido localizada y temen que esté protegiendo a su pareja.Irma, tía abuela de la pequeña, asegura que lo único que les dijeron es que la pequeña está en terapia intensiva.“La niña está grave y de mi sobrina no sabemos nada. Queremos verla, dicen que está en terapia intensiva; la familia de ella tampoco la ha visto, queremos que le den pase a mi hermana para que ella como abuela pueda pasar a ver a la bebé”, dijo.La familia de Ariana, madre de la pequeña, señala que era víctima de violencia y que intentaron alejarla de Ismael; sin embargo, ella regresaba con él.Ella misma les dijo que en dos ocasiones golpeó en la cara a la bebé porque no les dejaba dormir.“Cuando la trajo a la casa, la niña tenía 20 días de nacida y nos dijo que le había metido 2 cachetadas a la niña. La trajo con una sabanita y hacía frío; lo que le dije que por qué la traía así y me dijo que porque el marido no la había dejado sacar nada y le había dado cachetadas tanto a la niña como a ella porque no lo dejaban dormir”, relató.Existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por parte de Ariana contra su pareja y debe acudir a ratificarla. Empero, lo último que saben de ella es que huyó de la Torre Pediátrica cuando fue a visitar a su hija y las trabajadoras sociales la descubrieron drogándose.“No nos dan información. Fuimos y nos dijeron que mi sobrina (mamá de la niña) había hecho un escándalo con su hermana Jacqueline; nos dijo la trabajadora social que le quitaron el pase que tenía para el acceso. Nos avisaron y cuando llegamos ya no estaba ella. Nos dijeron que estaban inhalando”.Los familiares de Ariana piden que tanto ella como su pareja sean investigados por la violencia a la bebé, quien hasta el momento no ha sido asentada ante el Registro Civil por sus padres.