ISSSTE en Orizaba cometió negligencia; atendió mal a docente, denuncian

Debido a que consideran hay una mala atención o hasta negligencia para una docente de educación indígena que desde el pasado 14 de enero fue ingresada al hospital-clínica del ISSSTE, en Orizaba, sus familiares y compañeros se manifestaron este jueves ante las instalaciones.Las inconformes señalaron que su compañera, Juana Castillo Hernández, ingresó en la fecha señalada por un absceso que se le hizo tras una biopsia que le practicaron pero a la fecha no ha mejorado su condición y no tiene ni diagnóstico específico, e incluso el miércoles tuvo un fuerte sangrado y una crisis, por lo que le tuvieron que transfundir dos unidades de sangre y administrar oxígeno.Al considerar que el estado de la “maestra Juanita” ha empeorado, exigen que le brinden la atención adecuada en un hospital de tercer nivel y al menos la trasladen al Hospital Covadonga, ya que el ISSSTE tiene servicios subrogados en ese lugar.Agregaron que a la fecha no se sabe qué es lo que tiene la docente pero si los médicos no saben, desde antes hubieran generado una cita con un especialista.Mencionaron que a los familiares les habían dicho que tenían cita en Veracruz con el angiólogo, por lo que la trasladaron a Veracruz y allá le negaron el servicio.Los inconformes indicaron que permanecerían ahí hasta que la “maestra Juanita” fuera trasladada a Veracruz o al nosocomio particularCabe mencionar que gracias a la presión que hicieron los docentes, su compañera fue trasladada ya a Veracruz, no obstante, indicaron que ahí permanecerían hasta que sepan que ya recibe la atención adecuada.