Italia reporta 651 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

Italia contabilizó este domingo 5 mil 476 fallecidos, 651 más en solo 24 horas, y la cifra de enfermos contagiados por el nuevo coronavirus actualmente es de 46 mil 638, es decir, 3 mil 957 más en un día, informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



El número de personas curadas es de 7 mil 024, lo que supone que 952 personas se han recuperado desde el sábado, y la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59 mil 138 personas.

Italia es el país con mayor número de muertos en el mundo con coronavirus, tras superar el jueves pasado a China, que ha vivido los últimos tres días sin un solo contagio a nivel local.



La región más afectada es Lombardía (norte) con 27 mil 206 contagios totales y 3 mil 456 fallecidos, y le siguen Emilia Romaña (7 mil 555 contagios) y Véneto (5 mil 122 contagios).



Para contener esta pandemia, el Gobierno italiano ha ido implementando medidas de aislamiento progresivas y el sábado dio un paso más al interrumpir hasta el 3 de abril todas las actividades productivas, excepto las que son esenciales como las de atención médica, agroalimentaria, logística y energía.



Italia ha prohibido hoy a todas las personas que se trasladen a un municipio distinto a aquel en el que se encuentren actualmente, con algunas excepciones, una medida que trata de contener los movimientos del norte hacia el sur, tras la cancelación de las actividades productivas no esenciales.



La decisión ha sido adoptada por los ministerios de Sanidad y de Interior y estará vigente hasta que el nuevo decreto con medidas restrictivas aprobado el sábado por el Gobierno se publique mañana en el Boletín oficial, que incluirá esta ordenanza.



Está prohibido que nadie se traslade por medios de transporte públicos o privados a un municipio que no sea aquel en el que se encuentran, excepto por necesidades laborales comprobadas, de absoluta urgencia o por razones de salud, señalan ambos ministerios en una nota.



El motivo es evitar que las personas que trabajan en el norte vayan al sur, después de que el Gobierno decidiera el sábado que se suspenden temporalmente todas las actividades de producción no esenciales, que en su mayoría tienen lugar en la zona norte del país, motor económico de Italia.



