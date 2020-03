Italia restringe los movimientos en todo el país por el coronavirus

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció hoy que el Gobierno extiende las medidas restrictivas del norte del país a toda la península, por lo que se restringen los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del coronavirus.



"No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud.



Conte dijo a periodistas que las medidas introducidas hace solo dos días en gran parte del norte del país ya no eran suficientes y que tendrían que extenderse a toda Italia a partir del martes.



"Quédate en casa", sostuvo Conte.



El coronavirus en Italia ha causado ya 463 muertos y hay cerca de 8 mil personas contagiadas actualmente.



El Gobierno italiano ha decidido suspender los eventos deportivos en todo el país de forma temporal y hasta el 3 de abril por el avance del coronavirus, que ha causado ya 463 muertos y casi 8 mil contagiados.



"No hay razón para que prosigan los eventos deportivos", ha dicho el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en una comparecencia en la sede de la Jefatura del Gobierno de Roma.



El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) había pedido este lunes al Ejecutivo que aprobara por decreto la decisión aprobada por el Comité de suspender todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril.



CIFRAS DEL CORONAVIRUS



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que se han registrado 109 mil 578 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 3 mil 994 corresponden a las últimas 24 horas.



En China, que desde mediados de enero pasado y hasta hace algunos días era el centro de la epidemia, los nuevos casos de contagio detectados se limitan a 45 para hacer un total de 80 mil 904.



Los fallecidos por el COVID-19 en China son 3 mil 123 de un total de 3 mil 809 decesos en todo el mundo, lo que representa 225 muertos globales más que el día anterior.



Corea del Sur e Italia están afectados casi por igual, con 7 mil 382 y 7 mil 375 casos, respectivamente, aunque con una gran diferencia en cuanto a los que resultan fatales, pues mientras en el primer país hubo 51 muertos hasta ahora, en el segundo los decesos han llegado a 366.