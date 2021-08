IVAI no tiene de dónde recortar más gastos, asegura comisionada presidenta

La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, afirmó que ya no podrán generar más ahorros, tal como les pidió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a los organismos públicos descentralizados en cuanto a sus salarios y gastos.



“Ya no hay más que reducir. Creo que estamos en un tema de austeridad, en un tema de responsabilidad. Entendemos la situación del Estado y también la situación en la que recibimos al Instituto”, expresó en entrevista previa a la inauguración de la Exposición del Concurso Infantil 2020-2021, que se exhibe en los bajos del Palacio de Gobierno.



Indicó que desde que ella y sus homólogos asumieron el cargo redujeron su sueldo hasta un 50 por ciento, además de otros beneficios.



“Nosotros ya lo hicimos. Cuando yo llegué desde marzo renuncié a los bonos, eran bonos que elevaban el salario de los excomisionados del Instituto y cuando se integraron los otros dos comisionados también renunciaron a ellos. Con esta cancelación de bonos la reducción en el salario fue de casi el 50 por ciento de lo que antes ganaban”, refirió.



Rodríguez Lagunes aseveró que con la supresión de sus bonos, les permitió pagar el impuesto estatal y casi un millón de pesos de renta del año 2016 y 2017.



Por otro lado, señaló que el IVAI tiene observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), de la Cuenta Pública 2019, por casi 150 mil pesos por concepto de vales de gasolina no justificados.



“Corresponde a la otra administración. Hemos señalado diversas irregularidades, hemos estado pagando adeudos del Impuesto Estatal que nos habían dejado, que no pagaron en el año 2017, ahorita estamos en este mes con temas de laudos que están en ejecución y que nos dejaron de muchos años atrás que no quisieron atender”, precisó.



En cuanto a los laudos, señaló que el órgano garante ha recibido multas por no pagarlos, al mismo tiempo que se le exige el pago de los mismos. Ante ello, aseguró que no tienen recursos por lo que los están solicitando a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).