IVAI recomienda a Gobierno no divulgar identidad de contagiados con coronavirus

Antes de restringir sus actividades, los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) emitieron una serie de recomendaciones para el tratamiento y divulgación de la información durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Recomendaron a las autoridades correspondientes no divulgar la identidad de las personas afectadas por el Coronavirus; y garantizar a los veracruzanos información, incluso en lenguas originarias, de forma veraz, completa, clara y oportuna.



Consideraron que para el IVAI, dada la contingencia sanitaria decretada, la información pública es vital, por lo que se estará atento a las medidas que tomen las autoridades correspondientes para colaborar en lo que sea necesario.



A las autoridades públicas y privadas en materia de Salud recomendaron que toda la información disponible respecto al COVID-19 la hagan del conocimiento, a través de un solo canal de comunicación que posibilite y garantice a los veracruzanos información veraz, completa, clara y oportuna.



Además, que la información se difunda en formatos adecuados y accesibles para todos, y que atienda las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región (incluyendo lenguas originarias); si es medios electrónicos, que esta se encuentre en formatos abiertos y accesibles.



En materia para el tratamiento de datos personales, se recomienda a las autoridades que los relativos a la salud deben ser necesarios y proporcionales, atendiendo a las medidas que dicten las autoridades competentes.



Las instituciones de salud solo deben recabar los datos personales mínimos necesarios para prevenir o contener la propagación del COVID-19, mismos que no podrán utilizarse para fines distintos; y la identidad de las personas afectadas no debe divulgarse.



Deberán establecerse todas las medidas de seguridad, necesarias e indispensables, para el adecuado tratamiento de los datos sensibles.



También deben elaborarse y ponerse a disposición los avisos de privacidad donde se establezca la finalidad para las cuales serán recabados y tratados, y los casos en los que podrán transferirse.