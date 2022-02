IVD hará contrataciones y adquisiciones en modalidad no presencial

Debido a que las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) siguen ocupadas para la atención de pacientes COVID-19, el director de ese organismo, José Alberto Nava Lozano, expidió un Acuerdo que habilita, bajo la modalidad no presencial, los días hábiles de febrero, marzo, abril, mayo y junio para llevar a cabo adquisiciones y contrataciones del Ejercicio Fiscal 2022.Explicó que la habilitación de los días bajo la modalidad no presencial es por la imposibilidad de usar las instalaciones, las cuales están destinadas en función de albergue y/o Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAMEC-19) para apoyar la medida de prevención, mitigación y combate de la propagación SARS-COV2 (COVID-19).Expuso que el IVD no podrá iniciar labores o actividades por el motivo que, dentro de las instalaciones se atienden pacientes COVID-19 y al ser levantada la contingencia por las autoridades sanitarias, dichas instalaciones no podrán ser habilitadas hasta en tanto sean totalmente desocupadas, desinfectadas y entregadas físicamente por el Organismo Público Descentralizado Servicio de Salud de Veracruz (SESVER).Por lo que añadió que es de vital importancia suministrar mantenimiento a las Unidades Deportivas para que las mismas se encuentren en las condiciones idóneas y salubres para que la ciudadanía en general y los deportistas del Estado puedan ejercer inmediatamente la práctica del deporte una vez concluida la emergencia sanitaria.Por ello, la habilitación de los días es para los efectos que la Dirección General, la Subdirección Administrativa, la Secretaría Técnica, las Áreas Requirentes, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y el Comité de Licitaciones del IVD, puedan desahogar con plena validez y bajo la modalidad no presencial, los procedimientos administrativos y legales en materia de adquisiciones y contrataciones estales y federales, así como todos aquellos trámites y notificaciones relativas.Todos los actos se llevarán a cabo a través de las tecnologías de la información y comunicación, bajo el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información y en un horario de 9 a 6 de la tarde.En caso de que algunos actos determinados requieran ser presenciales, serán adaptados a través de las tecnologías de la información, debiendo señalarse a los particulares por medio de las bases del procedimiento de adquisición y contratación que para tal efecto se expidan.