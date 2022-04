IVEA reforzará tareas contra analfabetismo en región Orizaba

Con el fin de abatir el rezago educativo que hay en la entidad y en la zona, la coordinación regional en Orizaba del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA) ha emprendido el reforzamiento de sus labores para captar a los adolescentes y adultos que por alguna razón no han completado su educación básica, indicó la coordinadora del organismo en la zona, Lilia Esmeralda Bermúdez Rivera.Entrevistada tras la presentación de los asesores educativos al alcalde Fernando Ochoa, señaló que en esta zona hay mucho analfabetismo, incluso en Orizaba, que a pesar de ser una ciudad más desarrollada capta a mucha población proveniente de otros municipios que llegan a trabajar y no tienen su educación básica.Consideró que la pandemia mostró una radiografía del analfabetismo, la exclusión y marginación, porque muchas personas perdieron sus empleos y dejaron de enviar a sus hijos a la escuela.Por todo ello, destacó, es necesario que se busque la reestructuración de la educación, pues se debe combatir el rezago, aspecto en el cual la entidad se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional.Detalló que en ese rezago se ubican mujeres, adultos mayores, jóvenes discapacitados, entre otros.A través de sus asesores educativos, el IVEA buscará captar a la población de este municipio que no ha concluido su instrucción básica y que podrá acudir a la biblioteca del ayuntamiento, que es donde se impartirán los programas.Estimó que en Ixhuatlancillo el rezago asciende a un 23 por ciento tan sólo en la cabecera municipal, sin contar las comunidades más alejadas.La coordinadora regional del IVEA sostuvo una reunión con el alcalde Fernando Ochoa y posteriormente cortaron simbólicamente el listón en la biblioteca ubicada en los bajos del palacio municipal.