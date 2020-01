IVEC aún no puede usar supuesta casa de Duarte recuperada en Tlacotalpan

La anterior administración no cerró el proceso de expropiación de la casa presuntamente atribuida a Javier Duarte de Ochoa en Tlacotalpan y "recuperada" durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.



Lo anterior, lo confirmó la directora del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) de Veracruz, Silvia Alejandre Prado, quien refirió que dicho procedimiento continúa, por lo tanto el ente no puede utilizar dicho espacio, anunciado por el pasado Gobernador para operar una casa de cultura.



“Es una casa que está en un proceso, es un proceso de expropiación que no se concluyó, por lo que no podemos ocupar la casa del todo", enfatizó.



Alejandre Prado abundó que las instalaciones permanecen a resguardo del IVEC y por lo anterior, la dependencia le brinda mantenimiento pero sin ocuparla.



Enfatizó que el proceso lo retomó la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadians, por lo que previó que el trámite concluya en verano de 2020.



La Funcionaria aceptó que no cuenta con el dato del posible posesionario de las escrituras.



“Estamos esperando, nuestro jurídico está trabajando en este tema y esperamos que no tarde mucho y que en verano se pueda contar con esa casa para seguir generando actividades culturales”, afirmó.