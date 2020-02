IVEC invita a celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en coordinación con la Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas y diversas Casas de la Cultura, realizará del 21 de febrero al 8 de marzo, una serie de actividades conmemorativas en comunidades y municipios del estado de Veracruz, promoviendo el multilingüismo y la diversidad cultural con la participación de los municipios de Xalapa, Tantoyuca, Gutiérrez Zamora, Coatzacoalcos, Álamo, Huayacocotla y Texistepec.



Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana de las personas, no sólo como instrumento de comunicación, educación, integración social y desarrollo, sino también como depositarios de la identidad, la historia cultural, las tradiciones y la memoria única de cada persona.



Entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentra una expoventa artesanal y de productos locales, además del 15° Festival de Cine y Video Indígena en el Centro Recreativo Xalapeño; también el espectáculo de títeres y sombras La ofrenda, la leyenda de la sequía en la Casa de la Cultura de Álamo Temapache; así como un festival sobre la importancia de la lengua materna con danza, canto y literatura. Asimismo se impartirá un taller etnodramático en Huayacocotla, y habrá música y fandango en Acayucan.



Se presenta por otra parte el Ciclo Huehue, conformado por una serie de charlas, entre las que destacan: Así se expresaban nuestros abuelos, ¿Por qué ya no hablamos nuestra lengua?, La transmisión de la lengua materna en la familia, Diálogos popolucas sobre los verdaderos y poderosos hombres y mujeres rayo de la tierra del hule, Contexto y realidad de las lenguas tepehua y totonaca en el norte de Veracruz, entre muchas otras. Este espacio de reflexión tiene como sede Xalapa, Papantla, Lázaro Cárdenas (Chumatlán), Gutiérrez Zamora, entre otros municipios y comunidades.



Algunas de las actividades se efectuarán en la comunidad El Tajín, El Carbón, Francisco I. Madero y en la explanada del parque central “Israel C. Téllez”, de Papantla de Olarte; también en la comunidad Rancho Alegre, Mecatlán; El Ermitaño, Espinal; Lázaro Cárdenas, Chumatlán; El Laurel, Acayucan; y el municipio de Tequila.



Se invita al público a no perderse este evento, en pro de la pluriculturalidad y de la conciencia acerca de la identidad lingüística en México, programa que incicia este 21 de febrero, para concluir el 8 de marzo próximo.