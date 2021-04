IVEC maltrató obras de artista plástico Milburgo Treviño

El artista plástico Milburgo Treviño denunció que su obra que se guardaba en su taller del edificio "Atarazanas", que pertenece al Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), se encuentra arrumbada y actualmente se instaló una oficina.



Explicó que desde el inicio de la pandemia se suspendieron las actividades en el recinto pero ahora que regresó a checar el estado de sus trabajos que elabora con la técnica de cartonería, los encontró amontonadas, lo que calificó como una falta de respeto para su arte.



"Están todos los trabajos que habían sido elaborados por mi persona y mis alumnos, encimados, echados a perder, arrumbados, es una falta de respeto a un trabajo artístico y creo que eso no debería de suceder dado que trabajamos en un Instituto de Cultura, el cual no parece que cumpla con los reglamentos del rescate de difusión de la cultura", dijo.



El conocido maestro Milburgo elabora miniaturas de más de 300 piezas en exposiciones emblemáticas como la de los altares del Día de Muertos, afirmó que ahora lo pretenden reubicar a los pasillos del edificio sede del IVEC, en donde no se cuenta con el espacio adecuado que se requiere.



"Se convirtió el espacio en una especia de basurero por como ha sido tratada la obra. Por el desconocimiento de las personas que están en la institución, no saben dónde están pisando, desconocen la cultura. Lo convirtieron en un espacio de conferencias y hasta aire condicionado, una parte una especie de recepción con muebles muy lujosos".



El artista plástico lamentó el trato que ha recibido por parte de la institución en la que ha trabajado por 34 años.



Hasta antes de la pandemia contaba con alrededor de 25 estudiantes.