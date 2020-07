Jair Bolsonaro se somete a otra prueba de COVID-19; tiene síntomas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo haberse realizado una nueva prueba de COVID -19, así como un chequeo pulmonar, y CNN Brasil afirma que el mandatario dijo tener síntomas del coronavirus.



“Vine del hospital, me hice un chequeo pulmonar, mi pulmón está limpio. Voy a hacerme la prueba en este momento, pero todo está bien”, dijo Bolsonaro, en declaraciones recogidas por un canal en YouTube.



El presidente, de 65 años, no aclaró la razón por la que se hará la prueba, pero minutos antes de que se dieran a conocer estas declaraciones, CNN Brasil dijo que el propio Bolsonaro dijo que tenía síntomas, incluyendo fiebre de 38°C y una tasa de oxigenación de 96% en su sangre –menos de 92% es riesgoso- y que, por tanto, se cancela su agenda para el resto de la semana.



De acuerdo con este medio, la prueba de COVID-19 se la hizo en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, y los resultados estarían este martes.



El Palacio de Planalto no se ha pronunciado a este respecto. No es la primera vez que el mandatario se hace la prueba de COVID-19. En marzo se hizo tres pruebas que salieron negativas y tuvo que entregar los exámenes al Tribunal Supremo ante las dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.



Varios miembros de su entorno dieron entonces positivo al COVID-19, un virus que Bolsonaro ha comparado con una “gripita”.



Este mismo martes vetó otros dos artículos de la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos, y ya no es obligatorio usarlos en las hacinadas prisiones del país.



El jefe de Estado también suprimió la obligación de que los comercios expongan informaciones sobre el uso correcto de los barbijos, según la nueva versión de la normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU).



Bolsonaro ya había vetado el viernes los artículos de la ley, aprobada por el Congreso, que exigían el uso de mascarillas en comercios, fábricas e iglesias.