Aunque el Gobierno del Estado respalda el evento y hasta lo promociona , el Ayuntamiento de Coatepec afirmó desconocer la realización del evento de automóviles todoterreno “Jarochazo 2020” pues no fueron tomados en cuenta en la organización, informó el director de Gobernación, Javier Cruz Ortega.Entrevistado, sostuvo que el Ayuntamiento busca comunicarse a la Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) para que les informen sobre dicho evento que fue incluso presentado en el Palacio de Gobierno, en días pasados."Estamos tratando de comunicarnos con SECTUR, el Ayuntamiento de Coatepec desconocía la organización de este evento, no fuimos tomados en cuenta para la organización. Requerimos que se nos informe qué días, cuál es la ruta porque nosotros no estamos enterados y el tema es que los vecinos no van a dejar que se lleve a cabo el evento", detalló.Y es que dijo que los vecinos de cinco congregaciones por las cuales pasarán los vehículos todoterreno, están inconformes y han manifestado que no dejarán que se lleve a cabo este evento."Ayer tuvimos reunión con 5 agentes municipales y representantes de la zona Briones-Zoncuantla, ellos se enteraron por medios de comunicación de este evento de carros todo terreno y externaron su inconformidad porque la zona no está preparada para recibir a 200 vehículos y causaría un daño importante no sólo en los caminos rurales sino a la flora y fauna", dijo.El funcionario municipal indicó que esta zona es una área protegida y reserva ecológica, por lo que no es un lugar para ejecutar actividades como el “Jarochazo”."Recordemos que gran parte de esta zona es área protegida y reserva ecológica y no creo que la vocación de ese lugar sea recibir esos eventos".“Los vecinos manifiestan que cada vez que hay eventos de este tipo, porque es común, los vehículos matan a sus animales domésticos e invaden propiedad privada y creo eso no debe suceder. Inicia mañana y son varios municipios por donde van a pasar. Se está pidiendo que se modifique la ruta", concluyó.