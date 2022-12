Con una cosecha de aplausos desde Ciudad de México al lejano Bangkok, en Tailandia, el espectáculo de música y danza “Jarocho” cumple en el actual 2022 sus primeros 20 años de conquistar los escenarios en todo el mundo.En entrevista con el director de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, Joaquín Rosas Garcés, el compositor Luis Leñero y la bailarina y coreógrafa, Djael Vinaver, destacaron no solo los esfuerzos iniciales para iniciar el proyecto, sino las reacciones del público en distintas ciudades del país.En la conversación, el creador musical de Jarocho, Luis Leñero, resaltó los sentimientos del público con el espectáculo, incluso, de los tailandeses en donde predomina la regla de “no aplaudir”.“En Bangkok había una regla de que nadie aplaude, terminó La Bamba y aplaudiendo, bailando, fue una conmoción, fueron momentos muy hermosos, sientes que hay algo hechizante de la cultura mexicana”.Además, destacó la creación del espectáculo no como una “atracción” mas, sino como un punto en donde contar y enlazar historias.“No es ‘vamos a hacer un rescate cultural’, como más tradicional, sino que era como tomarlo, integrarlo a estrategias de espectáculo moderno, fusionarlo, que se sienta con elementos y hacer algo centelleante, explosivo”.Por su parte, Djael Vinaver recordó las audiciones del espectáculo, con la misión no solo de seleccionar a “buenos bailarines”, sino elegir a intérpretes de gran calidad de entre solistas, como “zapateadores” y ejecutantes con armonía, belleza y virtudes capaces de transmitir su pasión y energía con el público.“La idea es que pudiéramos incluir todas las influencias dancísticas, culturales, que entraron por el puerto de Veracruz, y de alguna manera, cronológico”.Y añadió que el esbozo preliminar de “Jarocho” incluyó tanto a los Voladores de Papantla, los sonidos prehispánicos, y todos los elementos involucrados en el nacimiento del mestizaje.