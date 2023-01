Jarochos se quejan de fallas en el sistema durante cobro de predial

Largas filas de jarochos se registran en las oficinas municipales del puerto de Veracruz para hacer el pago de los servicios de agua y predial que se cargan cada inicio de año.En las oficinas se instalaron cajeros electrónicos para el cobro del predial y módulos móviles para el agua, sin embargo, las quejas no se hicieron esperar en el primer día del cobro."Ya llevo 20 minutos y no hay sistema, no he podido pagar", dijo Jorge Sánchez.Y es que afirman, el dinero se guardó desde el aguinaldo y antes de que se destinara para alguna otra cosa se debe cumplir con los pagos y aprovechar descuentos."Tratamos de ser cumplidos. Ya lo tenemos destinado desde diciembre para los pagos principales que son estos predial, agua y estar al corriente y lo tenemos reservados, dijo."Prever. Hay que administrarse y darse cuenta y no irse de bruce, nosotros medimos, en la familia medimos los gastos para no tener problemas en la cuesta", agregó Beatriz.Anticipan una cuesta de enero difícil por el aumento de los productos de la canasta básica y señalan que deben administrar bien la quincena.