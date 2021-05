Javier Duarte todavía tiene pendientes 77 denuncias en su contra

Sentenciado a 9 años de prisión, de los cuales ya purgó 4, el ex gobernador Javier “N” enfrenta al menos todavía 75 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, más otras 2 por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.



De acuerdo con datos oficiales de la FGR, se tienen 75 indagatorias, 32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades al desviar recursos, entre otros.



Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz tiene dos carpetas de investigación relacionadas con su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.



La FGR confirmó la existencia de las carpetas de investigación, pero no detalló las que han sido desechadas, cerradas, en integración o incluso ya determinadas con el ejercicio de la acción penal o no, pues justificó que debido a la secrecía que requiere la investigación no precisó las actuaciones de las diligencias.



De igual forma confirmó que aún se mantienen asegurados algunos bienes inmuebles que le fueron confiscados, como es el caso de dos casas, una en Lomas de Chapultepec y la otra en Polanco de la Ciudad de México.



También el rancho denominado “Las Mesas”, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México; y 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche.