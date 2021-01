Jefa de manzana acusa que fue destituida por cuestiones partidistas, en Orizaba

Una ciudadana que se desempeñaba como jefa de manzana, indicó que fue destituida por recibir supuestos reportes en contra de su labor, pero cree que su salida se debió a cuestiones partidistas.



Adriana Zárate Hernández comentó que estuvo fungiendo como jefa de manzana en la colonia Agrícola Librado Rivera para atender las necesidades de unas 8 familias y escuelas que hay en el lugar.



Explicó que los problemas comenzaron porque en el chat de Whatsapp que creó la coordinadora de Participación Ciudadana del ayuntamiento, Ingrid Cristina Stadelman González, les dijo desde un inicio que ese medio de comunicación no era para nada de política sino para atender las situaciones que se presentaran derivadas de su encargo.



Sin embargo, mencionó, la propia funcionaria municipal subió una entrevista del alcalde Igor Rojí en donde tenía una introducción contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se inconformó y le recordó que habían quedado que era un chat de ciudadanos que apoyaban al ayuntamiento y a la población, pero no se ponía nada de política, lo cual secundaron otros jefes de manzana.



Agregó que ante ello la coordinadora se excusó diciendo que compartió la información sin ver, pero luego cerró el chat a comentarios que no fueran los de ella por 3 días.



La inconforme comentó que, si bien es simpatizante de MORENA, entiende que la labor de los jefes de manzana es importante, por lo que nunca compartió nada que tuviera que ver con sus preferencias; sin embargo, le fue entregaron un oficio en donde le agradecen la actividad que realizó, pero “debido a reportes recibidos en esta coordinación hacia su persona”, la daban de baja.



La ciudadana lamentó que la señora Stadelman González maneje esta área con sesgo partidista e intolerancia.