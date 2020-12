Tras un señalamiento de los vecinos del Andador Limón del Sumidero, sobre que el Jefe de Manzana ahuyenta con macana en mano a quien busca hacer uso de la pista, el señalado solicitó derecho de réplica para aclarar la situación.



El Jefe de Manzana puntualizó que él no posee una macana, quien la porta es un vigilante que solicitó quedarse para cuidar, mismo a quien se le paga de la cooperación de los vecinos.



En segundo lugar, aseguró que busca mantener limpia el área, pues se ha percatado de usuarios de la pista que acuden con sus mascotas y no recogen sus desechos y quienes sí lo hacen, terminan tirándola metros más adelante.



Como último punto, aclaró que si bien la pista ya se encuentra abierta, la cancha no por instrucciones del Ayuntamiento de Xalapa; recordó que no tiene inconveniente de que los vecinos hagan uso correcto de la pista, pero que para efecto de protección de todos, busca que no se concentren personas a realizar otras actividades que no sea ejercitarse.