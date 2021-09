Jefes de manzana también integrarán Brigada de Rescate Animal en Xalapa

Al ser auxiliares del Ayuntamiento y tener entre sus funciones ayudar a las autoridades municipales y sus dependencias para el beneficio de la comunidad; el titular de la Unidad de Salud Animal de Xalapa, José Luis Ronzón Ronzón, informó que los jefes de manzana también integran la Brigada de Rescate Animal.Expuso que su integración a este componente en apoyo a los animales está fundada y motivada en la Ley Orgánica del Municipio Libre.“Se está integrando a las y los jefes de manzana, en apoyo a los animales, todo esto fundado y motivado en la Ley Orgánica del Municipio. (…) Las jefas y jefes conocen de cerca la problemática, así como a sus vecinos, logrando con todo esto un trabajo en equipo, cuyo resultado es exitoso”, afirmó.Consideró que como jefes de manzana conocen a quienes poseen animales, ellos pueden dar fe de esto y actuar para resolver la problemática de un posible caso de abandono o maltrato en su contra.“A nosotros nos pueden engañar pero ya cuando vamos con el jefe o jefa de manzana al reporte, cambia todo, porque si ellos decían que no era su perro, el jefe o jefa de manzana dice: ‘¿sabes qué Juanito o María? Sí es tu perro, así que mételo’. Y es ahí cuando -los dueños- se quedan sin argumentos”, comentó.Y es que ante la denuncia ciudadana hecha por una persona vía correo electrónico a alcalorpolitico.com, en la que cuestionó la supuesta falta de atención de reportes por parte del área a su cargo, Ronzón Ronzón señaló que se debe “romper el paradigma”, ya que no solamente existe el teléfono de la de la Unidad de Salud Animal.En ese sentido, recordó que en la conformación de la estructura en apoyo a los animales no humanos, de acuerdo con las funciones y competencias, también participan las áreas o instituciones como Protección Civil Municipal, cuyos teléfonos de contacto son 228 840 42 20 y 228 890 07 94; Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, 228 165 09 33.Además, están el Escuadrón de Rescate, 228 106 61 13 y 228 146 31 64; Jurisdicción Sanitaria Número V, 228 811 24 45; Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, 228 298 23 84;Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), 228 841 61 70 extensión 3024; y el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV), 228 842 28 71.Reiteró que la ciudadanía tiene que aprender a confiar en los jefes de manzana, para lograr resultados de forma rápida, porque son ellos los que conocen la problemática de cerca en sus colonias.“Ellos, por medio de un escrito de hechos, notifican a la Unidad de Salud Animal. El documento sirve de prueba para acudir ante la FEDAYCA, en caso de que se acredite el maltrato animal tal como lo marca el Reglamento de este Municipio, así como la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz”, explicó.Además, José Luis Ronzón aclaró que la Unidad de Salud Animal es un lugar público dependiente del Municipio, destinado no sólo a recibir reportes, sino también a ofrecer los servicios de esterilización, aplicación de vacuna antirrábica (cuando la Jurisdicción Sanitaria Número V la proporcione en tiempo y forma), observar animales agresores aplicando la Nom. 011 y brindar orientación, promoción y tenencia responsable.“La Unidad de Salud Animal de Xalapa, a pesar de la pandemia de COVID-19, sigue trabajando por ser un área operativa, en dichas acciones, todo esto bajo protocolos tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todo esto apegado al Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales para el Municipio de Xalapa”, manifestó una vez más.