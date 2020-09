Jesús Lepe: gran promotor de la enseñanza del piano en Papantla de Olarte

Todo artista es un promotor cultural nato y un agente de cambio social. Esto queda evidente con el trabajo realizado por Jesús Lepe Rico a lo largo de más de 10 años en Papantla de Olarte, población que contaba con pocos pianos... hasta que él llegó.



Nacido en Tampico, radicó en Xalapa para estudiar en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde egresó para integrarse al cuerpo académico de esa institución. Fueron años en los que viajó de Tampico a Xalapa, con paso obligado por Papantla, lugar que nunca tuvo la oportunidad de conocer, hasta que Lorenzo Collado Cabrera lo invitó a recorrer esa antiquísima ciudad.



“A Lorenzo Collado Cabrera lo conocí escalando el Cofre de Perote, su mamá tiene un negocio en Papantla que conocí y descubrí que tenía un piano. Por la iglesia de Cristo Rey pasaba el autobús que me trasladaba cuando pasaba de Tampico, varias veces tuve la idea de bajarme, pero nunca lo hice”, refirió.



El carácter de Jesús Lepe propició que al socializar con facilidad pronto conociera a varios personajes de la ciudad, como Larissa Juárez Acosta, ahora convertida en una de sus más grandes amigas.



Ella dirigía el Museo Teodoro Cano, institución que contaba con un piano, con muchos problemas, que se solucionaron para que él pudiera dar sus primeras clases. Fue así como iniciaron sus clases de piano, con dos alumnos. En el auditorio del propio museo, en un espacio con aire acondicionado, “feliz de dar mis clases”.



“Se puso un letrerito que anunciaba las clases y así, uno a uno, llegaron los alumnos, muchos de familias que hacían el esfuerzo para pagar las clases, pero muy decididas a que sus hijos estudiaran”.



Ante la necesidad de pianos, Jesús Lepe organizó, con el respaldo de la Casa de la Cultura, del Ayuntamiento, los vecinos y sus alumnos de la clase de piano, un maratón en la plaza central de Papantla en que todo la gente cooperó y se reunió el dinero suficiente para comprar un piano Yamaha de un cuarto de cola, ubicado actualmente en el Salón Presidentes del Ayuntamiento.



El segundo piano que llegó a la Casa de la Cultura “Lázara Meldiú”, un piano Petroff propiedad del maestro Lepe Rico, es con el que preparó a sus alumnos, incluso muchos que viajaban desde Poza Rica para las clases. La gente de Papantla es amistosa, afectuosa y cálida, como anécdota esta que hasta lo invitaron a quedarse en sus casas cuando aún no vivía en la ciudad.



Jesús Lepe Rico expuso a las autoridades municipales la necesidad de que los alumnos tuvieran asesoría local, sin salir de la ciudad, para poder asistir bien preparados a presentar examen a facultades de universidades como Xalapa, Tampico o la Ciudad de México.



“A los pianos que había se suman 21, entre alumnos que compraron, los de Casa de Cultura y el de concierto que está en el Salón Presidentes del Ayuntamiento. En la víspera en septiembre se sumarán dos más, para un alumno y para mí. Haciendo un total de 23 pianos en Papantla después que llegue hace 10 años”, dice con esa amplia sonrisa que lo caracteriza.



“Estoy feliz, aquí me siento como pez en el agua. Es uno de mis mejores trabajos, por ello sigo agradecido con Papantla, con su gente, que me ha arropado mucho, que me ha permitido escalar en mi carrera, que me da la oportunidad de hacer giras en el extranjero, o viajar a Xalapa, sin ningún problema”.



Martín Gómez Ricaño, director de Casa de Cultura de Papantla, comentó, “es uno de los mejores de todos los directores que he tenido, y mira que he trabajado desde joven; empecé en Zacatecas, en Xalapa, por eso estoy muy contento por su apoyo, me da absoluta libertad para impartir mi cátedra o para tener mi propio programa didáctico”.



“Desde que llegué a este lugar, tanto su gente como sus autoridades me recibieron muy bien, desde la administración de Jesús Cuauhtémoc Cienfuegos Meraz, Marcos Romero Sánchez y Mariano Romero González. Todos me han dado el respaldo para mi trabajo”.



FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO “LÁZARA MENDIÚ”



“Estoy muy orgulloso de tener el primer festival internacional de piano, hecho en Papantla, lo iniciamos en el año 2017, patrocinado todo con la iniciativa privada de la región y el Ayuntamiento, apoyos que también conseguimos para la segunda edición, recursos que se ocuparon para afinar pianos y atender a los pianistas invitados. Da gusto ver como todos los restauranteros y hoteleros cooperan para el festival, nos apoyan con la cena de gala, los desayunos y comidas, las estancias de invitados”.



Entre los personajes que ha contado el Festival Internacional de Piano Papantla se encuentran Guadalupe Parróndo, Patricia García Torres, Úrsula Topete, artistas provenientes de Costa Rica, Panamá, de diferentes latitudes del país, que no nos cobran por sus actuaciones, que vienen con entusiasmo y mucho deseo de compartir sus habilidades pianísticas.



“Tenemos en proyecto que vengan a tocar a Papantla músicos de Amsterdam, artistas que están sorprendidos de que una población como ésta tenga sea sede de un movimiento así”.



“La pandemia cayó en un año que no nos toca festival, el próximo será en el 2021 y estamos trabajando sobre eso. Agradezco de antemano a restauranteros, hoteleros, a las autoridades, a la población en general y a mis alumnos por todo el esfuerzo y apoyo que nos brindan, sabedores que trabajamos en beneficio de la ciudad y sus habitantes”.



CONCERTISTA EN TRES CONTINENTES



“He sido invitado por tercera vez a Azerbaiyán, allá ofrecí en el año 2018 dos recitales, el pasado 2019 realicé una gira por esa parte de Asia, en el marco de la invitación hecha por la embajada de México en aquel país.



“Fui invitado para mandar un video que se exhibirá durante el programa de festejos de nuestras fiestas patrias en la Embajada Mexicana. De todos los artistas que hemos participado en sus fiestas realizados en años anteriores, tuve el honor de ser seleccionado para participar en este programa 2020”.



“Desde que se abrió la embajada de México en Azerbaiyán, han tenido la acertada idea de compartir de nuestra rica cultura al invitar a un selecto elenco de artistas provenientes de todas partes la República. Agradezco que me hayan seleccionado para participar en sus programas.



“Tengo mucho que agradecer contar con la amistad de empresarios, padres de familia y amigos muy allegados, que son el círculo social que me respalda en todas mis actividades que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento”.