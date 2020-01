Jetta cae al fondo de un socavón, este lunes, en Minatitlán

Un automóvil particular cayó al socavón que se formó la semana pasada sobre el bulevar Institutos Tecnológicos en Minatitlán, esto a pesar de los señalamientos y un montículo de arena.



El hecho se registró durante las primeras horas de este lunes en la colonia Insurgentes Norte.



La unidad de color azul resultó con severos daños y tuvo que ser rescatada con una grúa.



Del conductor se desconoce su identidad y si resultó lesionado, pues cuando arribaron las autoridades ya no estaba.



Los primeros reportes indican que no respetó los señalamientos y que la unidad pasó sobre el montículo de arena para finalmente terminar en el fondo del socavón.



Informes de Obras Públicas indican que este hundimiento se generó por el daño en una tubería de agua que se ubica en la profundidad, misma que fue socavando la arena hasta que se asentó la losa.



El hoyanco por fuera tiene aproximadamente cinco metros por seis metros de longitud y alrededor de 10 metros de profundidad.



El daño ya está siendo reparado, se prevé que esta semana concluyan los trabajos para evitar más accidentes.