Jilotepec mantendrá la “Ley Seca” los fines de semana

El alcalde de Jilotepec, Sergio Fernández Lara, informó que su municipio mantiene la “Ley Seca” durante el fin de semana, además de horarios establecidos en negocios de comida para llevar.



Y es que el Edil lamentó que a pesar de las medidas de prevención y mitigación del COVID-19, Jilotepec registra dos casos confirmados y un caso sospechoso, pues admitió que la población se “relajó” y empezó a salir de sus casas.



“Se suspendieron actividades deportivas, se cerraron parques, se llevaron a cabo perifoneos para evitar aglomeraciones, en el mercado de La Concepción se exige el uso de cubrebocas, se usaron 12 mil litros de desinfectante, estaba dando resultados de que no hubiera contagios, a pesar de que municipios vecinos tenían casos, la gente se relajó y empezó a salir”, detalló.



Por ello, aseguró que se “metió en cintura” a los negocios con venta de bebidas alcohólicas implementando ley seca los sábados y domingos y así ejercer más presión entre la población evitando más contagios.



“Seguimos con las medidas, se refuerza la desinfección, que la gente siga las medidas, que no salgan, el uso de cubrebocas y estaremos pendientes de las disposiciones a nivel federal y estatal para el regreso a clases, pues seguiremos y duplicaremos las medidas”, dijo.



Asimismo, añadió que sólo se están aplicando sanciones a los negocios que no acaten los horarios establecidos, pues en cuanto a la población, señaló que sólo hay exhortos.