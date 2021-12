Joaquín Guzmán Avilés advierte que defenderá “su triunfo” en interna del PAN

“Vamos a defender el triunfo”, aseveró el candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, al referir que el PAN no puede ser un partido monárquico ni corrupto.“El PAN no puede ser torcido a conveniencia de unos cuantos; las únicas lealtades del PAN son con su militancia y con la ciudadanía”, expresó Joaquín Guzmán mediante un comunicado.Y es que en la elección interna del día de ayer domingo, Guzmán Avilés no fue favorecido con los resultados en una elección cerrada donde emitieron su voto más de 18 mil panistas.No obstante, el candidato aseveró que defenderá su triunfo.“En esta planilla seguimos firmes y convencidos de ganar este proceso electoral, porque vamos a defender el triunfo de todos ustedes”, aseveró.En el comunicado expuso que el día de ayer, domingo 19 de diciembre, fue un día muy importante para el futuro del panismo veracruzano. “Se demostró que la democracia es la única vía, para que nuestros partido mantenga el auténtico espíritu democrático que lo fortaleció durante muchos años”.Recordó que el partido nació y creció con los ideales de hombres y mujeres que desean tener un mejor país con libertad, con transparencia pero sobre todo, en donde las voluntades individuales sean tomadas en cuenta.“Durante mi gestión como Presidente del partido le devolvimos la democracia a nuestro partido, algo que se había perdido con la llegada de ideales advenedizos que sólo torcieron los verdaderos valores de nuestra militancia. La llegada de prácticas obscuras ha sido el mal que resquebraja nuestra unidad”.Por tanto, dejó en claro que el partido nació para representar al ciudadano, para que a través de la lucha y esfuerzo de las mujeres y hombres que forman parte del PAN se pueda lograr un país mejor.“Así es como el PAN logró vencer a gobiernos corruptos y absolutos, que practicaban la amenaza, la corrupción y se regían como si fueran monarquías a las que había que rendirles alabanzas”.Asentó que en este proceso electoral quedó muy claro que son miles los panistas que desean un partido en donde la participación sea abierta, “en donde se nos trate igual como personas y se respete la dignidad del individuo; sin amenazas y, sin someterse como buscan otros”.