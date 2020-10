Joe Biden da negativo a Coronavirus

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden y su esposa, Jill, dieron negativo al Coronavirus, informan miembros de su campaña.



Biden tuiteó: "Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de Covid. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto te sirva de recordatorio: usa una máscara, mantén la distancia social y lávate las manos".



Después que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció la noche del jueves en su cuenta de Twitter que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a la prueba de COVID-19, Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, se someterá en las próximas horas a la prueba de Coronavirus, informaron fuentes de la campaña del democrata de 77 años a CNN.



Apenas el martes pasado, Biden participó con su contrincante electoral en el primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre. No obstante, durante el evento, los candidatos guardaron una distancia considerable entre sí, superior a los dos metros de separación recomendados por las autoridades sanitarias.



En el ríspido encuentro, el exvicepresidente Joe Biden fue duramente criticado por Trump por usar mascarilla todo el tiempo para protegerse del COVID-19, aunque Biden reviró defendiendo el uso del cubrebocas diciendo “hacen una gran diferencia”.



"Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo entonces, es un tonto", sostuvo el exvicepresidente.



Durante el debate presidencial, Trump llamó “plaga china” a la epidemia de COVID-19 y prometió una vacuna contra el Coronavirus en "semanas", ante lo que Biden dijo: "¿creen por un momento lo que les está diciendo, a la luz de todas las mentiras que les ha dicho relacionadas con la COVID-19?".



Además, Biden aseguró que la gente morirá si Trump "no actúa de forma inteligente".



Cabe destacar que la tarde de este jueves, Trump anunció que él y su esposa se pondrían en cuarentena tras conocer que la asesora del presidente, Hope Hicks, dio positivo a Coronavirus pues recientemente mantuvieron contacto con ella.



Hope Hicks, quien fue un tiempo directora de Comunicaciones de Trump, viajó varias veces esta semana junto al presidente. El miércoles viajó en helicóptero presidencial Marine One de la Casa Blanca a la base Andrews, donde Trump sostuvo un mitin en Minnesota.



Previamente, el martes, Hicks estuvo a bordo del avión Air Force One para el primer debate presidencial, el martes por la noche en Cleveland, Ohio, evento en el que el candidato demócrata a la presidencia confrontó a Donald Trump y lo llamó “payaso” y el peor Presidente que haya tenido Estados Unidos.