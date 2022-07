Joe Biden vuelve a dar positivo en COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió este sábado a dar positivo en Covid-19 y volverá a aislarse, aunque no tiene nuevos síntomas y se siente bien, indicó su médico, Kevin C. O'Connor en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.O'Connor atribuyó el resultado positivo de Biden en Covid-19 a los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid que tomó durante cinco días para ayudar con los síntomas de la enfermedad.Según el doctor, esa pastilla anti-Covid puede tener un "efecto rebote" que es el que está experimentando Biden, pese a que no tiene nuevos síntomas y se siente "bastante bien"."No tengo síntomas pero voy a aislarme"El propio Biden anunció en Twitter que había vuelto a dar positivo en Covid-19, algo que ocurre a una "pequeña minoría" de aquellos que toman Paxlovid."No tengo síntomas pero voy a aislarme para salvaguardar la seguridad de todos aquellos a mi alrededor. Estoy trabajando y pronto estaré de nuevo en la carretera", manifestó Biden, expresando su deseo de volver a viajar por el país.La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, añadió en Twitter que el mandatario está trabajando en la residencia de la Casa Blanca para permanecer en aislamiento, en vez de en el Despacho Oval como suele hacer.