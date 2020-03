Jorge Mabarak en concierto, en Casa Museo Agustín Lara, en Boca del Río

La Casa Museo Agustín Lara del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) invita a su miércoles bohemio con Jorge Mabarak en concierto, para disfrutar del jazz latino y tradicional, este 18 de marzo, a las 19:00 horas. La entrada es libre.



Jorge Mabarak residió en Estados Unidos por 18 años (6 de ellos en Nueva Orleans), donde adquirió una excepcional sensibilidad musical que se refleja tanto en sus composiciones y arreglos como en sus presentaciones públicas.



Ha participado en festivales internacionales tales como The New Orleans Jazz & Heritage Festival, The Montreal Jazz Festival y conciertos en Europa y Sudamérica, así como en numerosas giras y grabaciones con artistas internacionales de la talla de Albert King, Patrice Fisher, Sounds of Brazil, Jazmín o Lois Snid.



Entre su discografía destaca Foreign Affairs (Broken Records), New Orleans Project (CRS Records), Tropical Breeze (Inner City Records), Lois Snid (ECM Records), El placer de los amigos (MBK Discos), Noches de Jazz (MBK discos) y El placer de los sentidos (Gomsa).



Actualmente Jorge Mabarak es director General de MBK Música, empresa líder en producción musical y director de MBK Escuela de Música.



Te esperamos este miércoles 18 de marzo, a las 19:00 horas en la Casa Museo Agustín Lara.