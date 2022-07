Jorge “N” no actuó solo; obedecía y tenía el aval de Yunes, acusa Flavino Ríos

El ex fiscal yunista Jorge “N” no actuó sólo ya que consultaba, obedecía y tenía el aval del exgobernador Miguel Ángel Yunes, quien también “es un delincuente”, señaló el ex mandatario interino de Veracruz Flavino Ríos Alvarado al urgir que se haga justicia y se actúe en contra del líder del grupo de los Yunes.El notario y político priista destacó la acción de la Fiscalía General del Estado (FGE) al lograr la aprehensión y posterior imputación del ex fiscal yunista a quien un juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa de un año.Ríos Alvarado, quien dijo que fue objeto de persecución y preso político bajo la administración yunista, señaló que podrían salir a la luz más delitos contra Jorge “N”.“Qué bueno que la Fiscalía se aplicó, reconozco (su) trabajo (…) Ya era tiempo que este señor estuviera ya detenido y obviamente si hay –y yo estoy seguro que hay otros delitos– y qué bueno que la justicia lo juzgue”, dijo al reiterar que al igual que el exfiscal detenido, el otro responsable es el exgobernador panista, a quien calificó de “delincuente”.En ese sentido, recordó que existen varias denuncias en contra de Yunes Linares tanto en la FGE así como ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde además en esta administración el titular de la SEGOB estatal, Eric Cisneros, y el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez, presentaron denuncias.“Hay denuncias, no solamente en la Fiscalía estatal, en la Fiscalía General de la República, todo mundo lo sabe, incluso este gobierno, tanto el secretario de Gobierno, como el secretario de Seguridad Pública, presentaron denuncias en contra de él (Miguel Ángel Yunes). No sabemos por qué no han procedido, pero denuncias hay y obviamente que Jorge ‘N’ no hizo nada sólo, yo estoy seguro, creo que lo consultó y obviamente el de arriba también debe estar implicado”, apuntó.Desestimó que Jorge “N” sea un perseguido político, sino por el contrario cuando fungía como fiscal no sólo persiguió a adversarios políticos, sino que además fabricó delitos para encarcelar a “gente inocente”, por lo que recomendó a los panistas no defender a “un delincuente”.“Yo creo que no tiene vergüenza la dirigencia estatal del PAN, porque ellos tendrían que ser reflexivos, reflexionar. Jorge Winckler cuando fue fiscal no solamente hizo persecución política, sino que fabricó delitos. Y en mi caso la justicia federal dijo que yo no había cometido ningún delito, ni la posibilidad de que la hubiera cometido. Pero no sólo fui yo, también fue César del Ángel que estuvo en la cárcel. Hubo muchas personas que fueron perseguidas y acusadas sin que hubiera elementos suficientes”, detalló.Asimismo, además del exfiscal y el exgobernador, señaló al expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edel Álvarez Peña, de ser cómplice de estas acciones “ilegales” para encarcelar a los enemigos políticos.“Lamentablemente contaron con la complicidad de los jueces, del presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña y se confabularon para encarcelar a personas inocentes. El PAN debe de reflexionar porque defender a un delincuente, los va a colocar en el lado retrógrado de la historia diría yo”, acusó.El Exgobernador interino de Veracruz cuestionó el origen de Jorge “N” para llegar a la titularidad de la Fiscalía General del stado, cuando simplemente fungía como “un abogado postulante”.“Que revisen el pasado de Winckler, quién era Winckler antes de ser fiscal, quién era. Era un abogado postulante nada más; no era otra cosa. Era un empleado del gobernador Miguel Ángel Yunes. Tanto él (Jorge ‘N’) como Miguel Ángel Yunes son delincuentes y nosotros confiamos en la justicia. Siempre lo dije”, insistió.Finalmente, Flavino Ríos recordó que en todo momento y a pesar de las acciones del entonces fiscal ahora preso la justicia federal le concedió la libertad al confirmar que no había elementos para su aprehensión y reclusión.