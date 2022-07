Jorge “N” no regresará como Fiscal; Tribunal desecha proyecto a su favor

Este jueves, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó el proyecto que proponía que Jorge "N" debía regresar a su cargo como Fiscal General.Lo anterior, al celebrar la sesión ordinaria donde como punto número uno fue votado por mayoría el proyecto elaborado por el magistrado Octavio Ramos Ramos, quien determinó que hubo serias violaciones a los derechos humanos del abogado.Sin embargo, el proyecto no alcanzó la mayoría requerida para hacer efectiva la reinstalación del exfiscal.Con el voto en contra de los magistrados Roberto Castillo Garrido y Alfonso Ortiz, el proyecto fue desechado.El primero de los magistrados afirmó que las violaciones hechas valer en torno a las facultades con las que contaba o no el Congreso para separarlo de su cargo, no pueden estudiarse en este momento.Por su parte, Alfonso Castillo dijo que sí existió un proceso iniciado por el Congreso local para remover a Jorge “N” del cargo, por lo que la separación temporal y luego definitiva estuvieron dentro del marco legal, pues al final de cuentas quien lo remueve del cargo definitivamente fue el Pleno, no sólo la diputación permanente.