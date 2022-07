Jornada interna de elecciones MORENA termina con protesta, en Xalapa

Con una participación preliminar de 17 mil electores y la molestia de unos 50 que llegaron posterior a la hora de cierre; concluyó la jornada de votación en el Juárez, de Xalapa, de la que saldrán los 10 consejeros estatales (cinco hombres y cinco mujeres), que el próximo 6 de agosto elegirán al nuevo dirigente de MORENA en Veracruz, así como a los demás integrantes del Comité Directivo.Y es que unos minutos después de las 17:00 horas, y tras el anuncio de clausura de este centro de sufragio, los ánimos estuvieron caldeados, obligando la intervención del personal de apoyo para mantener cerradas las vallas, que durante el día organizaron el ingreso de los militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional.Pese a que el presidente del centro de votación, José Antonio González Perales, dialogó con los inconformes, éstos decidieron permanecer por espacio de una hora en la entrada del lugar, exigiendo que se les permitiera ejercer su derecho y acusando que la negativa era una medida antidemocrática."Yo ya no puedo apoyarlos con esa situación, más que cumplir con las disposiciones que nos dio Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Yo a las 17:00 horas ordené el cierre de este centro de votación y no había ninguna fila, la fila de formó en el momento en que informé de esta situación", comentó el responsable del lugar de sufragio.Reiteró que 15 minutos, 10 minutos y cinco minutos antes del cierre se dio la indicación de se formaran los que deseaban votar; sin embargo, posterior al anuncio, llegaron más personas y fueron las que se quedaron si hacerlo."El detalle es ése, si yo los dejo pasar y les permito votar puede pasar que nos tiren la asamblea y es lo que no queremos, nosotros queremos tener representantes (en el Consejo Estatal)", puntualizó González Perales.Explicó que tras el cierre del centro de votación, correspondiente al Distrito Federal 10 con cabecera en Xalapa, se llevará a cabo el escrutinio y cómputo para al finalizar exponer en una manta los resultados con los consejeros estatales electos.En medio de la exigencia de los que se quedaron sin sufragar, dijo no saber al momento en donde se resguardarían las boletas al término del conteo de los votos.El centro de votación del parque Juárez, en la Capital del Estado, estuvo resguardado por elementos de la Policía Municipal, tras el apoyo solicitado al Ayuntamiento para garantizar la seguridad y tranquilidad durante la jornada.