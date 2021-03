Por motivos “morales”, el médico José Kirsch Sánchez dio a conocer que renunció al Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) y al proceso interno para buscar la candidatura por la Alcaldía de Poza Rica.



En entrevista, Kirsch Sánchez dijo que se va por sus principios morales y valores, pues "no le permiten estar en un sitio donde no se siente a gusto por circunstancias diversas”.



Por ello, con asesoría de su equipo de trabajo, decidió formalmente abandonar al partido político de reciente creación.



El ex diputado local por el V Distrito competía en la contienda interna con el empresario César Ulises Rivera Garza.



Aunque no abundó con más detalles sobre esta decisión, aseguró que otros partidos políticos le han buscado para que los represente y tendrá estos días de análisis para tomar una decisión.