José Manuel “N” debe estar preso, Juez “tuerce Ley” para ampararlo: Gobernador

José Manuel “N”, presunto responsable del homicidio de René Tovar, excandidato a la Alcaldía del municipio de Cazones de Herrera, debe enfrentar su proceso penal en prisión, por lo que en caso de que el Juez de Distrito determine un amparo a favor para repetir el proceso, estaría “torciendo la ley”, señaló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.El mandatario estatal denunció que existe un actuar por parte del juez de Distrito, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, con el cual pareciera que olvidó que la víctima es René Tovar y su familia, no José Manuel “N”.“Más grave es que un Juez de distrito se exceda, por eso mi señalamiento es claro, no olviden que en la ley se establece que los delitos graves como el homicidio doloso tienen prisión preventiva oficiosa, si el juez de distrito opina lo contrario, entonces están torciendo la ley pero además demostrando que puede más el pudiente que cualquier otra persona”, puntualizó.En conferencia de prensa semanal desde Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo se refirió a este asunto donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala presuntas violaciones a los derechos humanos de José Manuel “N” presunto homicida, esto, sin resolver primero la queja interpuesta por la familia de René Tovar, excandidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Cazones de Herrera asesinado el pasado mes de junio.Por lo anterior, el jefe del Ejecutivo lamentó que algunos actores políticos “pudientes” buscan que José Manuel “N” evada la actuación de la justicia, con el respaldo de instancias que de confirmase estarían violentando la misma ley.“Un juez nuevamente reitera, un juez de distrito, que mediante un amparo se debe repetir la audiencia sobre el presunto responsable sobre José Manuel 'N', demostrará que la ley se puede torcer a conveniencia, porque el presunto responsable tiene amigos pudientes. Deben prevalecer los principios de justicia, no olvidar que la víctima es René Tovar y su familia, por qué las instancias de derecho no ven los derechos de la víctima y se empeñan en señalar las presuntas violaciones a José Manuel 'N'. De qué lado está la justicia habría que preguntar a los jueces de distrito”, apuntó.Por lo anterior, García Jiménez dejó en claro que en Veracruz el Estado está a favor de los derechos de las víctimas, por lo que insistió en cuestionar el por qué las instancias de justicia privilegian los derechos del presunto homicida y no de la víctima.“¿Por qué las instancias de derechos no ven por los derechos de la víctima y se empeñan en hacer valer las falsas violaciones a los derechos del presunto homicida? Esto no lo puede ignorar el juez de distrito -Jesús Arturo Cuéllar Díaz-”, insistió el Gobernador de Veracruz.