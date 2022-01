José Manuel “N” está “secuestrado en una celda con 27 personas”, exhibe Comisión especial

Este martes en el Senado de la República se expuso que el exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUOCPO), José Manuel “N”, se encuentra “secuestrado en una celda con 27 personas”.Durante una conferencia de prensa, senadores que integran dicho órgano aseguraron que la comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado está legalmente constituida.Además, revelaron que les han reportado una docena de “casos relevantes” de presuntos abusos de autoridad y de violaciones a los Derechos Humanos del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.Cabe señalar que el político y académico veracruzano fue vinculado a proceso con un año de prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.Durante la conferencia el senador y secretario de la Comisión Especial de Veracruz, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que tuvo contacto vía telefónica con José Manuel “N”, quien se dice víctima de un secuestro del Gobierno de Veracruz.“Lo noté incluso con el buen sentido del humor que siempre le ha caracterizado diciendo ‘me tienen secuestrado aquí en este espacio (…), he compartido la celda como más de 27 personas dentro, me dan de comer solamente una vez al día”, relató el senador al señalar los dichos de José Manuel “N” desde la prisión de Pacho Viejo, en Coatepec.Por su parte, el presidente de la comisión Dante Delgado Rannauro aseveró que además de este caso hay “más de una docena” de casos relevantes de presuntos abusos, sin embargo, a partir de la instalación de una mesa de trabajo y de habilitar una página web, podrían recabar otros señalamientos contra el gobierno estatal.Al respecto, Delgado Rannauro se refirió al caso de la excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez, quien a través de sus familiares aseveró que es una presa política.El senador añadió que la Comisión lo único que hará es recabar elementos y pruebas y corresponderá al Senado de la República determinar si procede alguna otra acción, como la desaparición de poderes que planteó previamente ante los medios de comunicación.“Es una responsabilidad que no es de una comisión, es del Senado de la República porque es un mandato constitucional; para aquellos que andan aturdidos, es el artículo 76, Fracción V.“Y además hay un reglamento, una ley reglamentaria de esa Fracción V del 76; también pueden tener acceso mediante Internet”, comentó.Explicó que este martes el grupo de trabajo de la comisión autorizó abrir un portal para documentar y recibir las quejas, así como la instalación de una mesa de trabajo en el Senado para hacer acopio de denuncias que se documenten debidamente.No obstante, el exgobernador de Veracruz sostuvo que no se trata de ver a quién se les juzga respecto a los posibles abusos de autoridad que salgan al descubierto, señalando que se trata de actuar para ver “a quién se le hace justicia”.La Senadora del PRI, Beatriz Elena Paredes Rangel, dijo que la relación con los estados y con los poderes radica en la Secretaría de Gobernación, aseverando que en el Senado de la República hay apertura “para encontrar soluciones”.