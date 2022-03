José Manuel “N” seguirá en prisión, determina Juez criticado por Gobernador

El Juez Decimoséptimo de Distrito, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, negó a José Manuel “N”, colaborador del senador Ricardo Monreal acusado de homicidio, la modificación de la suspensión definitiva en el amparo 49/22, por ser improcedente, por lo que continuará en prisión en tanto no se resuelva el Recurso de Revisión interpuesto por la Fiscalía General del Estado en contra de la sentencia del mismo togado que ordenó no vincular a proceso a José Manuel “N” y, por tanto, ponerlo en libertad.El Juez Federal desechó el incidente promovido por la defensa de José Manuel “N” a través del cual pretendía que éste fuera puesto en inmediata libertad, sin embargo, su petición fue desestimada, dado que la sentencia de amparo no es firme, sino que podría ser confirmada, revocada o modificada por el Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal, quien se encuentra analizando el recurso planteado por la Fiscalía, y cuya resolución podría tardar, al menos, 90 días.Cabe recordar que José Manuel “N”, quien hasta el momento de su detención se desempeñaba como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por el morenista Ricardo Monreal Ávila, fue detenido por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de diciembre de 2021, acusado de haber sido el autor intelectual del homicidio de Remigio "René" Tovar Tovar.Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz, fue asesinado dos días antes de las elecciones del pasado 6 de junio y suplido en la candidatura por Omar “N” quien ganó la elección y, posteriormente, fue detenido también como supuesto autor intelectual del crimen.El pasado 9 de marzo de 2022, el juez Cuéllar Díaz resolvió amparar a José Manuel “N” en contra de su vinculación a proceso, ordenando que recupere su libertad, al considerar que no existen elementos para vincularlo con el homicidio de Tovar. Dicha sentencia, fue impugnada por la Fiscalía General del Estado a través de un recurso de revisión, que se encuentra pendiente de resolver.El día de hoy lunes, se dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)emitió la Recomendación 59/2022, en la que considera que José Manuel “N” fue víctima de una detención arbitraria y de una imputación indebida por parte de la Fiscalía General del Estado, al considerar que del expediente “en ningún momento se desprende la participación -de José Manuel “N”- en la comisión de un delito, por lo que resulta en una flagrante imputación indebida de hechos.Por su parte, el Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez ha cuestionado la actuación tanto del Juez Federal como de la CNDH, aseverando que se han prestado a intereses políticos en lugar de proteger a las víctimas.