Joven con cáncer busca 30 donadores de sangre en Xalapa para recibir cirugía

Buen día.



Me acerco a ustedes para pedirles de su apoyo para conseguir 30 donadores de sangre. Se trata de apoyar a un joven de 19 años a quien le realizarán en CDMX una cirugía bastante riesgosa pero al mismo tiempo la única opción para tener una esperanza de vida.



José Guillermo de 19 años es un chico que hasta hace un año era un atleta, practicaba ciclismo de montaña, fútbol entre otros muchos deportes. Él tenía grandes sueños cómo muchos, hasta que hace un año llegó el cáncer a su vida, el padece de cáncer testicular con metástasis en el riñón que hasta hace unos meses nadie se atrevía a operar ya que la metástasis cubre la vena cava. Fue rechazado de quimio y radioterapia porque el tumor no se redujo.



Meses después hay una esperanza para José Guillermo, ya que un equipo de especialistas en el ISSSTE de ciudad de México, hospital 20 de noviembre se unió para realizar esta complicada cirugía, dónde retiraran el riñón y realizarán un trasplante de vena cava por invasión de metástasis.



José Guillermo necesita 30 donadores de sangre de cualquier tipo, por favor ayúdanos a ayudarlo tenemos 5 días a partir de mañana miércoles para reunirla.



Si puedes ayudar puedes ir directamente al ISSSTE Xalapa a las 7:00 AM, dar el nombre de José Guillermo y comentar que la sangre va para México.



Favor de contactar con José Alberto Utrera Rocha al 2281115875