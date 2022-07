Joven de Coatzacoalcos, campeón en Jiu Jitsu, busca apoyo para competir

Manuel Alberto Cisneros de los Santos es el único mexicano que compite en Jiu Jitsu brasileño y la semana pasada ganó la medalla nacional en un campeonato celebrado en Mérida, Yucatán.Él es oriundo de Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos y ahora busca patrocinadores para ir a una nueva competencia en el mes de septiembre, misma que en caso de ganar le dará su pase al mundial en Dubái.El joven detalló que ganó tras competir con una persona sin discapacidad alguna pese a que él sufre de "espalda bífida".“Fui a Mérida, Yucatán, el jueves para participar en el torneo de la Federación Mexicana, peleé con una persona normal, ya que soy una persona con silla de ruedas, la única en todo México que hace Jiu Jitsu brasileño, obtuve la victoria con base en un ahorcamiento. Busco los recursos para poder llegar, igualmente la gente que me ve si quiere formar parte de mis patrocinadores, algún apoyo, pueden contactarme a 921 128 0675”, dijo.Llamó a los jóvenes a no dudar de su capacidad y dar lo mejor de sí, además exhortó a las autoridades del deporte a no dejar de apoyar las competencias de gente de Coatzacoalcos, pues en su caso no recibió ayuda para poder viajar a su último evento de Jiu Jitsu brasileño.“Para mí representa darle un ejemplo a mi hijo, enseñarle que no hay barreras, que puede salir adelante si él se lo propone”, finalizó.