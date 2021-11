Joven de Tezonapa lleva más de un año desaparecido; piden ayuda

A través de redes sociales y asociaciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas se informó del caso de un joven del municipio de Tezonapan, desaparecido en la zona centro del estado de Veracruz, así como de un menor de tres años de edad bajo la custodia del DIF estatal de Puebla, cuya familia no aparece.El caso del menor de tres años identificado como Luis Genaro Rivera Hernández, está a cargo del DIF estatal de Puebla que ha boletinado en cuatro estados de la República, la foto del menor para que su familia sea ubicada a la brevedad.Aunque no se explican mayores detalles, se pudo saber que el menor extraviado desde el pasado 6 de noviembre fue atendido por personal del Sistema Municipal DIF quien lo mantiene en resguardo, luego de examinar su estado de salud, proveerle de alimentos y cuidados las 24 horas del día.Sin embargo, la ubicación de su familia es hasta el momento desconocida, por lo cual su fotografía, datos y números de teléfono han sido boletinados para que a la brevedad sea reincorporado con sus padres. Para aportar información al respecto, favor de llamar al (222) 329 49 64, extensión 222.Por otra parte, el Colectivo de Familias Desaparecidas en la zona Orizaba-Córdoba, solicitó información que ayude a dar con el paradero del joven Miguel Ángel Sánchez Salazar de 23 años de edad, quien desapareció el pasado 6 de marzo de 2020.No obstante, a que tiene más de un año de desaparecer, la preocupación de familiares y amigos es que se han dado a conocer rumores sobre que habría sido visto en fechas recientes, lo cual no ha sido confirmada por autoridades ministeriales donde se interpuso la denuncia de su desaparición.Por ello, el banner de su publicación fue recuperado y publicado nuevamente para que cualquier dato que ayude a su pronta localización sea informado a través de la página del colectivo de familias desaparecidas en la zona centro del estado.