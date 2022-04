Joven de Tulancingo, Hidalgo se ahoga en Playa El Canal, en Alvarado

Un joven de 18 años de edad perdió la vida ahogado, en la zona de Playa El Canal, en el municipio de Alvarado, la cual no está habilitada para bañistas, únicamente para la pesca, movilizándose personal de Protección Civil Municipal, Estatal, y Policía Municipal. El joven llegó con su familia procedente de Tulancingo, en Hidalgo, y se les hizo fácil meterse, logrando rescatar pecadores y rescatista a casi todos los familiares.Esto se dio la casi a mediodía de este viernes, junto a la carretera federal 180, tramo Paso del Toro-Alvarado, en la citada playa, ubicada entre la localidad de Salinas y la cabecera de Alvarado.Los reportes indicaban que unas cinco personas procedentes de Tulancingo, en Hidalgo, arribaron a vacacionar.Por desconocimiento, y hasta falta de señalamientos, se metieron a nadar a la Playa El Canal, misma que no está habilitada para bañistas, únicamente para ser usada por pescadores que tiran sus redes, pues es mar abierto.Dicho lugar se ubica entre la localidad de Salinas, y Alvarado, en el citado municipio, donde no hay guardavidas, pues no es apta para bañarse por la peligrosidad. Los turistas por desconocimiento decidieron meterse.Eran una pareja, y dos menores de edad quienes se metieron al agua mientras otro se quedó afuera. La fuerza de la marea generó que los arrastrara y comenzaran ahogarse.Con apoyo de pescadores, y comerciantes lograron sacar a tres de ellos, excepto al joven de 18 años de edad, que se enredó con las redes de los pescadores y se ahogó.Al punto se aproximaron elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, apoyados con policías locales y del Estado, atendiendo a la situación.Los turistas arribaron la tarde del jueves y durmieron en la playa, pues se les descompuso su camioneta y en el taller mecánico les dijeron que iba a demorar un par de días en arreglarla.La zona fue acordonada y tomó conocimiento personal de Servicios Periciales y Agentes de la ministerial para las diligencias del levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense.