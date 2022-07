Joven de Veracruz Puerto denuncia violencia y dice temer por su vida

La modelo veracruzana y participante del certamen Mexicana Universal, Martha Briano, denunció a través de redes sociales la violencia física y verbal por parte de su vecino en Boca del Rio, Veracruz, a quien señala como un "potencial feminicida".Afirma que por más de 20 años su familia ha sido víctima de las agresiones incluso envenenamiento de sus mascotas, sin que hasta el momento, las denuncias ante la Fiscalía General del Estado hayan procedido."Amigos pusimos una demanda, no procedió tal vez muerta proceda"."Este video es un llamado de auxilio porque temo por mi vida, mi integridad y la vida de mi familia. Aunque a lo largo de estos 20 años han sido muchas las denuncias en contra de este sujeto, muchos los afectados y muchos los que podemos testificar las autoridades no han hecho nada, este loco sigue suelto", dijo.Preocupada por el caso de Luz Raquel, la mujer que fue asesinada por sus vecinos en Jalisco porque no soportaban el ruido que hacia su hijo autista, alertó que pueden estar viviendo cerca de un potencial feminicida."Ella al igual que yo expresó que temía por su vida y por la vida de su familia y las autoridades no hicieron nada a tiempo. Este vecino lleva más de 20 años violentándonos física, verbal y psicológica además asesinó a nuestras mascotas con veneno".Alertó a las autoridades de las denuncias interpuestas y del riesgo que corren."Siento que soy una víctima de feminicidio que aún puede hablar, que aún puede alzar la voz pero que no sé cuánto tiempo me quede", finalizó.