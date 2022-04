Un joven identificado como José Luciano Madero Méndez, originario de este municipio, es buscado por familiares desde la mañana de ayer domingo.A decir de familiares, desde las 8:00 de la mañana del domingo salió de su domicilio con rumbo a Córdoba pero hasta el momento no han sabido nada de su paradero.El no tener informes sobre su paradero, originó que familiares solicitaran ayuda a través de las redes sociales y grupos de WhatsApppara localizarlo.De no tener información sobre su paradero, en las próximas horas será presentada la denuncia ante la Fiscalía Regional de Justicia y para ello ponen a disposición el número de teléfono 271 113 34 42.